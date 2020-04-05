2020-04-05T14:11:06+03:00
Политика

Украинские военные пригнали ракетный комплекс «Бук» под Волноваху

Это стало известно разведке ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные пригнали ракетный комплекс «Бук» под Волноваху. Фото: Штаб «ООС»Украинские военные пригнали ракетный комплекс «Бук» под Волноваху. Фото: Штаб «ООС»
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Вооруженные формирования Украины разместили три зенитных ракетных комплекса «Бук» и «Стрела-10» к западу от Донецка и под Волновахой. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- За прошедшие сутки выявили в селе Петропавловка зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», а в селе Зеленый Гай - два ЗРК «Стрела-10», - отметили в Управлении Народной милиции.

Помимо этого, в Красногоровке, что севернее Донецка, и Пионерском (под Докучаевском) разведчики заметили десять бронетранспортеров и зенитную самоходную установку «Шилка».

Зенитный ракетный комплекс «Бук» способен поражать самолеты, вертолеты и баллистические ракеты на высоте до 10 километров. Эта установка была принята на вооружение в СССР в 1983 году. Как сообщалось ранее, в ДНР нет ни одного «Бука».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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