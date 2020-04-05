Что будет с домашними животными, если у хозяина выявят коронавирус

5 Апр 2020 2020-04-05T23:25:37+03:00

Что будет с домашними животными, у хозяина которых выявят коронавирус. Фото: ВКонтакте

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Во время прямой линии министра здравоохранения ДНР Ольги Долгошапко жители поинтересовались судьбой домашних животных, которые оказались в очаге COVID-19.

- Такая ситуация. Человеку в стационере поставили диагноз коронавирус, а у него дома остались домашние животные. Их дезинфицируют вместе с квартирой? – спросили они по телефону.

- До приезда сотрудников санэпидстанции домашних животных надо временно пристроить к соседям или родственникам. Специалисты специальным раствором обработают не только комнату, где находился больной, но и всю квартиру, лестничную клетку и лифтовый холл. В продезинфицированное помещение можно заходить уже сразу после проветривания, - прокомментировала главный государственный санитарный врач Республики Мирослава Романченко.

На сегодняшний день в ДНР зарегистрировали три случая заражения коронавирусом. Под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 131 человек. 12 551 человек - на самоизоляции. Все в удовлетворительном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU