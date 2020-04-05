Для тех, кто на самоизоляции: «Донецкая Республика» запустила акцию «Добрые соседи»

5 Апр 2020 2020-04-05T19:19:46+03:00

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Общественное движение «Донецкая Республика» призывает жителей присоединиться к акции «Добрые соседи» и помочь тем, кто вынужден соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

- Можно помочь тем, кто рядом и нуждается в поддержке - пенсионерам, одиноким людям, инвалидам или маломобильным людям, жителям, находящимся на самоизоляции. Это нужно делать всегда, но особенно важна такая помощь сейчас, когда нельзя допустить распространения коронавируса, - сообщили в пресс-службе «Донецкой Республики».

Речь идет о покупке лекарств и продуктов, оплате интернета и мобильной связи, выгуле животных или выносе мусора. Акция проходит в рамках работы оперативного штаба «Донецкой Республики» - «Здоровое движение».

Напомним, что в ДНР действует режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU