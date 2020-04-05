В ДНР полицейские за невыполнение мер противодействия коронавирусу наложили штрафов больше чем на миллион рублей

5 Апр 2020 2020-04-05T18:00:12+03:00

В ДНР полицейские за сутки за невыполнение мер противодействия коронавирусу наложили штрафов больше чем на миллион рублей. Фото: ДАН

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В ДНР полицейские выявили семь случаев нарушения режима самоизоляции и пятнадцать фактов пренебрежения противовирусными мерами в сфере торговли и общепита. Об этом сегодня сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

- С начала проведения проверок сотрудники полиции составили семь протоколов по фактам нарушения гражданами режима самоизоляции и пятнадцать административных материалов в отношении представителей сферы торговли и общественного питания. Общая сумма наложенных на правонарушителей штрафов составляет 1 миллион 27 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Только за прошедшие сутки полицейские проверили 441 жителя на самоизоляции. В итоге составили два протокола за несоблюдение карантина.

Как сообщалось ранее, полицейские оштрафовали предпринимателей на 230 тысяч рублей за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время действия режима повышенной готовности. За два дня на 30 и 40 тысяч рублей оштрафованы продавец и управляющий магазином в Куйбышевском и Ворошиловском районах Донецка. Причина - отсутствие медицинских масок у персонала. Еще 160 тысяч рублей штрафа разделили владельцы двух кафе в Кировском районе за схожие нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU