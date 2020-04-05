В ДНР стартовал конкурс детских рисунков ко Дню Победы

5 Апр 2020 2020-04-05T21:12:32+03:00

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В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Республики запустили конкурс детских рисунков «День Победы глазами ребенка». Он проводится среди школьников 3 – 6 классов. Об этом сообщили на официальной сайте Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

— Желающим принять участие в конкурсе необходимо отправить фотографию рисунка или его сканкопию на электронную почту Уполномоченного: ombudsman_dnr@mail.ru . Работы участников должны быть авторскими, подготовленными специально для конкурса, ранее не опубликованными. Кроме того, в сообщении необходимо указать фамилию и имя автора, учебное заведение, класс, контактный номер телефона и адрес. Работы принимаются в срок до 30 апреля 2020 года, — говорится в сообщении.

По результатам конкурса будут определены победители, которые получат особые призы. Результаты будут опубликованы на официальном сайте Уполномоченного.

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ИСТОЧНИК KP.RU