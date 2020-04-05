Новых случаев коронавируса в ДНР за сутки не выявили
Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в ДНР за сутки не выявили. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.
- По данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, под наблюдение взяты 14 человек, из них семь - госпитализированы. Всего в инфекционных стационарах находится 131 человек, на самоизоляции дома - 12 551 человек, - говорится в сообщении.
За сутки на горячую линию Минздрава по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции поступило 728 звонков, за предыдущие сутки – 737. В Республике действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
На текущий момент в ДНР зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, а в соседней ЛНР - четыре. Причем там у одного пациента, как сообщалось ранее, наступило "клиническое выздоровление".
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Мера принята для предотвращения распространения коронавируса (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU