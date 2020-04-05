5 Апр 2020 2020-04-05T13:10:21+03:00

Новых случаев коронавируса в ДНР за сутки не выявили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В то время как в стационары госпитализированы семь человек

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Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в ДНР за сутки не выявили. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- По данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, под наблюдение взяты 14 человек, из них семь - госпитализированы. Всего в инфекционных стационарах находится 131 человек, на самоизоляции дома - 12 551 человек, - говорится в сообщении.

За сутки на горячую линию Минздрава по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции поступило 728 звонков, за предыдущие сутки – 737. В Республике действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

На текущий момент в ДНР зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, а в соседней ЛНР - четыре. Причем там у одного пациента, как сообщалось ранее, наступило "клиническое выздоровление".

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Мера принята для предотвращения распространения коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU