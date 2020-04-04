Коронавирус в ЛНР: В Красном Луче и Антраците ввели ограничение на передвижение транспорта и людей

4 Апр 2020 2020-04-04T18:29:43+03:00

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В двух городах Луганской Народной Республики вводится ограничение на передвижение транспорта и людей. Решение об этом для недопущения распространения Covid-19 приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия при Правительсве ЛНР.

Ограничение на передвижение ввели в Красном Луче и Антраците из-за того, что там проживает круг общения второго зараженного коронавирусом жителя Республики. Об этом сообщил главный санитарный врач государства Дмитрий Докашенко.

- Был усилен режим ограничительных мероприятий, который включает в себя ограничение передвижения городского, международного пригородного транспорта. Также будет режим самоизоляции для жителей этих городов, - сказал он.

Докашенко отметил, что режим вступает в силу в 00.00, с полуночи, с субботы на воскресенье.

- Этот тот промежуток времени, который дается жителям этих городов для того, чтобы решить свои самые злободневные вопросы, - подчеркнул главный санитарный врач ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU