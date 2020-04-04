2020-04-04T18:29:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР: В Красном Луче и Антраците ввели ограничение на передвижение транспорта и людей

Мера принята для предотвращения распространения коронавируса
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Ограничения вступают в силу с 00.00 воскресенья 5 апреляОграничения вступают в силу с 00.00 воскресенья 5 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В двух городах Луганской Народной Республики вводится ограничение на передвижение транспорта и людей. Решение об этом для недопущения распространения Covid-19 приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия при Правительсве ЛНР.

Ограничение на передвижение ввели в Красном Луче и Антраците из-за того, что там проживает круг общения второго зараженного коронавирусом жителя Республики. Об этом сообщил главный санитарный врач государства Дмитрий Докашенко.

- Был усилен режим ограничительных мероприятий, который включает в себя ограничение передвижения городского, международного пригородного транспорта. Также будет режим самоизоляции для жителей этих городов, - сказал он.

Докашенко отметил, что режим вступает в силу в 00.00, с полуночи, с субботы на воскресенье.

- Этот тот промежуток времени, который дается жителям этих городов для того, чтобы решить свои самые злободневные вопросы, - подчеркнул главный санитарный врач ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медики ЛНР изолируют всех контактировавших со вторым зараженным коронавирусом жителем

Это позволит избежать распространения инфекции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В результате обстрела ВСУ обесточен Гольмовский
Украинская армия обстреляла Васильевскую насосную станцию
ВСУ при помощи установки «Буковель-АД» препятствовали работе беспилотника ОБСЕ
Коронавирус в ЛНР: В Красном Луче и Антраците ввели ограничение на передвижение транспорта и людей
Медики ЛНР изолируют всех контактировавших со вторым зараженным коронавирусом жителем
Коронавирус в ЛНР: выявлен второй случай заражения
Начальник медслужбы ВСУ продал предназначенные для солдат средства защиты и дезинфекторы в частные аптеки
В ЛНР задержали мужчину, который незаконно торговал оружием через интернет
За сутки из больниц ДНР выписали 23 человека с отрицательными тестами на коронавирус
Директор шахты ЛНР устроил на работу семерых горняков и использовал их труд в личных целях
В ЛНР будут в удаленном режиме сверять с жителями показания счетчиков электроэнергии, воды и газа
ВСУ обстреляли ДНР из артиллерии, минометов и зениток
Украинская армия обстреляла Нижнее Лозовое и Донецкий в ЛНР
В подразделениях ВСУ введено казарменное положение в связи с коронавирусом
Полиция выписала первые штрафы за нарушение режима самоизоляции в ДНР
Погода в Донецке на день: 4 апреля снова будет солнечно и ветрено
Погода в Луганске на день: 4 апреля ожидается переменная облачность и сильный ветер
Цены на лимоны и имбирь в Донецке проверил Народный контроль ДНР
Пошла на помощь и сама угодила в западню: Спасатели МЧС ДНР достали из глубокой ямы женщину с собачкой
Коронавирус в ДНР: выявлен третий случай заражения