За все время в ЛНР диагностировали четыре случая заражения коронавирусом
В Луганской Народной Республике за все время выявили четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.
- Четыре заболевших зарегистрированы на утро 5 апреля. У нас статистика не умалчивается, поэтому сегодня я уже подтверждаю новые цифры – это четыре заболевших. Если мы до этого говорили о профилактике проникновения инфекции на территорию Республики, сегодня мы должны говорить о противодействии распространению инфекции и о лечении тех больных, которые сегодня выявлены, - сообщила Пащенко.
Ранее сообщалось, что состояние первого заболевшего коронавирусом в ЛНР - удовлетворительное. Клиническое выздоровление уже наступило, но выписки еще не было, так как несколько дней после выздоровления он является вирусовыделителем.
- Все пациенты, которые были выявлены, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, - уточнила министр.
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ИСТОЧНИК KP.RU