Украинские боевики в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки два раза открывали огонь по передовым рубежам обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелам подверглись районы поселков Калиново и Голубовское. Украинские военные вели огонь из противотанкового ракетного комплекса и 82-миллиметровых минометов, - говорится в сообщении СЦКК.
В предыдущие сутки киевские силовики также два раза нарушили режим прекращения огня. Обстреляли окрестности поселков Донецкий и Нижнее Лозовое. Пускали в ход 82-миллиметровые минометы, вооружение боевых машин пехоты и автоматические станковые гранатометы.
Несмотря на достигнутое в Минске перемирие, украинские военные не оставляют попыток прорвать оборону Республики, постоянно обстреливая.
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ИСТОЧНИК KP.RU