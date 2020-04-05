5 Апр 2020 2020-04-05T10:27:10+03:00

Украинские боевики в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»

Они активно выпускали ракеты и мины

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки два раза открывали огонь по передовым рубежам обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы поселков Калиново и Голубовское. Украинские военные вели огонь из противотанкового ракетного комплекса и 82-миллиметровых минометов, - говорится в сообщении СЦКК.

В предыдущие сутки киевские силовики также два раза нарушили режим прекращения огня. Обстреляли окрестности поселков Донецкий и Нижнее Лозовое. Пускали в ход 82-миллиметровые минометы, вооружение боевых машин пехоты и автоматические станковые гранатометы.

Несмотря на достигнутое в Минске перемирие, украинские военные не оставляют попыток прорвать оборону Республики, постоянно обстреливая.

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ИСТОЧНИК KP.RU