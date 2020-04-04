В подразделениях ВСУ введено казарменное положение в связи с коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T10:09:59+03:00

За неделю в больницы подконтрольной Киеву части Луганщины было госпитализировано 37 военнослужащих. Фото: РБК Украина

Украинские военные прячутся в казармах от коронавируса, но обстрелы все равно не прекращают

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На днях командование операции объединенных сил (ООС) провело ротацию. Новая смена привезла с собой коронавирус, которым начали заражаться и остальные боевики. В связи с этим командование ВСУ ввело казарменное положение. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Наибольшее количество зараженных наблюдается в подразделениях, прибывших в зону «ООС» для плановой замены. В этой связи командование было вынуждено объявить казарменное положение, военнослужащим запрещено покидать расположение части, — рассказал Осадчий.

В Народной милиции ЛНР сообщили, что по их информации, 400 бойцов ВСУ находятся в медучреждениях с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом.

— Всего на лечении в медицинских учреждениях, где созданы так называемые зоны обсервации, находятся 410 военнослужащих оперативно-тактической группировки "Север" с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом, — заявил официальный представитель.

Высокий риск заболевания и казарменное положение не мешают боевикам Украины продолжать обстреливать территории Народных Республик.

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ИСТОЧНИК KP.RU