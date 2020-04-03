Переселенцев в подконтрольном Украине Донбассе во время карантина никто проверять не будет

3 Апр 2020 2020-04-03T13:05:16+03:00

Из-за карантина закрыты КПП, поэтому многие жители республик, которые числятся переселенцами, не могут попасть на Украину. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Это предусмотрено изменениями в законодательстве, принятыми Верховной радой в связи с эпидемией коронавируса

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Изменения в законодательстве, принятые Верховной радой в связи с эпидемией коронавируса, в значительной мере касаются внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и людей, которые получают от государства социальную помощь. Об этом сообщила директор департамента соцзащиты населения Донецкой облгосадминистрации Елена Токарева.

- Во-первых, запрещается проведение проверок фактического места проживания ВПЛ при назначении и возобновлении выплат. Раньше был запрещен только контроль, но оставались проверки. Сейчас и они запрещены. Местные комиссии по вопросам назначения и возобновления выплат будут принимать решения без акта обследования граждан, – подчеркнула Токарева.

Она также уточнила, что выплаты, которые были назначены до начала эпидемии, будут продолжены на срок завершения эпидемии и плюс 30 дней после.

Кроме этого, продлеваются выплаты переселенцам, выплаты государственной помощи малообеспеченным семьям, которым она была назначена раньше, без подачи необходимых документов. Сроки обращений по назначению госпомощи семьям с детьми также продлеваются на период карантина.

- Все предусмотренные виды помощи после окончания карантина будут пересмотрены, будет проведен прерасчет - в большую, или в меньшую сторону, – обратила внимание Токарева.

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Такое решение принято в связи с карантином из-за угрозы коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU