В Гольмовском украинские военные обстреляли здание администрации
Вечером 4 апреля вооруженные формирования Украины обстрелом повредили здание администрации прифронтового поселка Гольмовский, что на севере Горловки. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.
- В результате вчерашнего обстрела Гольмовского повреждено здание администрации поселка, - сообщил градоначальник.
На место обстрела выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Огонь по прифронтовому Гольмовскому украинские боевики начали вести в 17.40. Они активно пускали в ход артиллерию 122-го калибра, минометы и гранатометы. В результате повредили линию электропередачи и поселок оказался полностью обесточенным.
По данным СЦКК, вчера с 3.00 зафиксировано пять обстрелов окраин Горловки.
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ИСТОЧНИК KP.RU