2020-04-05T10:45:04+03:00
Политика

В Гольмовском украинские военные обстреляли здание администрации

Они вели огонь из артиллерии 122-го калибра
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Гольмовском украинские военные разрушили здание администрации. Фото: news-front.infoВ Гольмовском украинские военные разрушили здание администрации. Фото: news-front.info
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Вечером 4 апреля вооруженные формирования Украины обстрелом повредили здание администрации прифронтового поселка Гольмовский, что на севере Горловки. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- В результате вчерашнего обстрела Гольмовского повреждено здание администрации поселка, - сообщил градоначальник.

На место обстрела выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Огонь по прифронтовому Гольмовскому украинские боевики начали вести в 17.40. Они активно пускали в ход артиллерию 122-го калибра, минометы и гранатометы. В результате повредили линию электропередачи и поселок оказался полностью обесточенным.

По данным СЦКК, вчера с 3.00 зафиксировано пять обстрелов окраин Горловки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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