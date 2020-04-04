Полиция выписала первые штрафы за нарушение режима самоизоляции в ДНР
Еще не все жители понимают, что за нарушение режима самоизоляции в ДНР придется заплатить штраф. На сегодняшний день добровольное согласие на самоизоляцию на дому подписали около 10 тысяч человек, которые въехали в Донецкую Народную Республику. Всем этим людям стоит понимать всю серьезность мер, направленных на безопасность.
В Министерстве внутренних дел Республики рассказали о том, что за нарушение самоизоляции уже были оштрафованы пять человек на общую сумму в 30 тысяч рублей.
- Сотрудники Министерства контролируют соблюдение законодательства об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, - заявили в пресс-службе ведомства.
Также за два дня за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время режима повышенной готовности в Республике полиция оштрафовала предпринимателей столицы на 230 тысяч рублей. Причина административных санкций – отсутствие защитных масок.
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Полицией выписаны первые штрафы за нарушение режима самоизоляции в Донецке и Республике. Видео: mvddnr.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU