Погода в Донецке на день: 5 апреля будет очень тепло и солнечно

5 Апр 2020 2020-04-05T08:48:09+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР воскресенье, 5 апреля ожидается теплый, день без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 5 апреля день будет ясный, теплый и без осадков.

- В Донецке ясная погода будет весь день. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до отметки +13. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 05:58, закат – 19:05, долгота дня 13 часов 7 минут.

По народному календарю 5 апреля почитается память преподобного Никона, игумена Киево-Печерского монастыря. В народе Никон считается покровителем шашечной игры. В этот день зяблик прилетает. Птицы были носителями каких-то примет, в том числе и погодных, поэтому, в старину, как только птицы возвращались с теплых краев, крестьяне зазывали их ко крыльцу, потчевали крошками, зернышками, льняным семенем. Наши предки заметили: если перелетные птицы летят дружными стаями, весна хорошей будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU