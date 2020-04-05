Владельца одного из баров ЛНР арестовали на 10 суток за невыполнение требований режима повышенной готовности

5 Апр 2020 2020-04-05T11:14:48+03:00

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Сотрудники полиции продолжают проверять выполнение требований и ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В ходе рейда в Вахрушево, что в Красном Луче, владелец бара-магазина получил десять суток ареста.

- Сотрудниками Краснолучского горотдела полиции в ходе проведения проверки соблюдения требований протокола заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики был выявлен и задокументирован факт работы одного из баров-магазинов, расположенного в Вахрушево, - говорится в сообщении министерства внутренних дел ЛНР.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что мужчина 1974 года рождения оказал неповиновение сотрудникам полиции.

- За что привлечен к ответственности согласно действующему законодательству, - говорят полицейские. - Решением Краснолучского городского суда указанному гражданину назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU