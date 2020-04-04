«Если не будет фондов» Волонтеры «Времени добрых» присоединились к популярному флешмобу
Волонтеры донецкого благотворительного фонда «Время добрых» присоединились к популярному флешмобу «Если не будет фондов», который в конце марта запустили в России.
Участники флешмоба пишут на листе свой ответ на вопрос: если не будет фондов, и выкладывают фото в соцсети.
«Детям не победить рак, врачи не смогут спасать жизни детей, кто поможет родителям особенных деток, родители онкобольных детей останутся наедине со своей бедой, онкобольные дети остануться без донорской крови, дети-сироты останутся без помощи», - так ответили на вопрос волонтеры «Времени добрых»
- Этим флешмобом благотворительные фонды хотят показать всем, как же важно их существование для тех, кто нуждается в помощи, - говорят волонтеры. - Во всём мире паника, эпидемия и кризис. Наш фонд уже пять лет помогает тяжелобольным детям Донбасса. В условиях бесконечных обстрелов, изоляции и блокады. Казалось бы, куда ещё хуже?
Все это время волонтеры делали все возможное и невозможное для онкобольных детей всей Республики.
- Количество пожертвований сократилось, а возможность закупить и доставить экстренно жизненно необходимые препараты для детей теперь просто нет. Нашей помощи ждут десятки онкобольных детей Донбасса, и мы не можем их подвести. Но без вашей помощи друзья нам это не удастся.
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ИСТОЧНИК KP.RU