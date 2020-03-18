«Думали аллергия – оказался рак!» 7-летняя Соня Аксенова борется со смертельной болезнью

Благотворительный фонд «Время добрых» открыл очередной сбор денег на лечение ребенка. На этот раз помощь необходима семилетней малышке из Моспино Соне Аксёновой.

- Сонечка уверенна, что станет врачом и будет лечить деток от жуткой болезни, от которой так больно и страшно, и от которой выпадают волосики. Семилетний ребёнок искренне верит, что Боженька именно для этого положил её в больницу.

В отделениях онкологии дети не только обретают несгибаемую силу воли, но и учатся быть милосердными, - говорят волонтеры благотворительного фонда. - Мы верим, что Сонечка обязательно победит весь этот ужас и забудет, что однажды в её жизни было это страшное слово - рак.

Мама Сони вспоминает, что всё началось перед Новым годом, когда дочь разбудила ее среди ночи и сказала, что не может дышать. Перед этим малышка съела много мандарин и семья была уверенна, что это аллергическая реакция.

- На «скорой» нас привезли в ближайшую больницу с предварительным диагнозом – пневмония. Заболеть перед самым Новым годом – приятного мало. Но что поделаешь, будем лечиться. Я не понимала - зачем, но наш лечащий врач настояла на обследовании у гематолога и взятии пункции. Я ждала результатов биопсии одновременно с ужасом и надеждой. Когда меня пригласили в кабинет для беседы, я уже всё поняла по взгляду врача. Никогда не забуду этот взгляд.

Тогда мама Сони узнала, что у ее дочери - острый лимфобластный лейкоз - рак крови.

- Дома меня ждали доченька и муж. Мы собирались наряжать ёлку. Тот Новый год я буду помнить всю жизнь. Вместо праздничных приготовлений мне предстояло сообщить всей семье, что у нашей девочки рак. В отделении мы уже два месяца. Здесь у Сони появилось много друзей. Я даже не подозревала сколько деток в наше время сталкиваются с этим страшным заболеванием. А ещё поняла, что очень важно настроиться на позитив. Мы Сонечку долго готовили к тому, что выпадут волосики и даже наверное переусердствовали – она каждый день спрашивала, когда же она станет как все детки в отделении – лысенькая… Волосики выпали и Соня верит, что когда вырастут новые – она перестанет болеть и мы поедем наконец домой.

Сбор открыт на сумму 490 тысяч рублей. И если люди проявят свое неравнодушие – у семилетней девочки появится шанс на выздоровление. Очень на это надеемся.

Реквизиты для оказания помощи:

Центральный Республиканский Банк – 1035 2728 9254 9785

Срок действия 01.21 (Olga Sorokina)

Сбербанк России – 4276 5209 9910 7499 Сорокина О. М.

Приват Банк – 5168 7422 0875 0004 Сорокина О. М.

Контакты благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

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