Начальник медслужбы ВСУ продал предназначенные для солдат средства защиты и дезинфекторы в частные аптеки
Пандемия коронавирусной инфекции принесла командованию вооруженных формирований Украины возможность дополнительного заработка. Безразличное отношение к здоровью личного состава привело к тому, что на торги ушла большая партия медицинских товаров.
По указанию командира 59-й бригады ВСУ начальник медицинской службы продал в частные аптеки поступившую партию средств личной защиты и обеззараживающих жидкостей. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- Вместо выдачи средств личной защиты командование бригады ограничилось выдачей военнослужащим респираторов, в то время как все остальные поступившие товары медицинского назначения по указанию командира бригады полковника Геннадия Шаповалова были проданы начальником медицинской службы бригады в частные аптеки населенных пунктов Попасная, Триполье и Врубовка, - сказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU