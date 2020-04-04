2020-04-04T17:34:58+03:00
Политика

Начальник медслужбы ВСУ продал предназначенные для солдат средства защиты и дезинфекторы в частные аптеки

На торги ушла крупная партия
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Партия медицинских товаров ушла на торги. Фото: warfiles.ruПартия медицинских товаров ушла на торги. Фото: warfiles.ru
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Пандемия коронавирусной инфекции принесла командованию вооруженных формирований Украины возможность дополнительного заработка. Безразличное отношение к здоровью личного состава привело к тому, что на торги ушла большая партия медицинских товаров.

По указанию командира 59-й бригады ВСУ начальник медицинской службы продал в частные аптеки поступившую партию средств личной защиты и обеззараживающих жидкостей. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Вместо выдачи средств личной защиты командование бригады ограничилось выдачей военнослужащим респираторов, в то время как все остальные поступившие товары медицинского назначения по указанию командира бригады полковника Геннадия Шаповалова были проданы начальником медицинской службы бригады в частные аптеки населенных пунктов Попасная, Триполье и Врубовка, - сказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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