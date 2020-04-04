Начальник медслужбы ВСУ продал предназначенные для солдат средства защиты и дезинфекторы в частные аптеки

4 Апр 2020 2020-04-04T17:34:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Пандемия коронавирусной инфекции принесла командованию вооруженных формирований Украины возможность дополнительного заработка. Безразличное отношение к здоровью личного состава привело к тому, что на торги ушла большая партия медицинских товаров.

По указанию командира 59-й бригады ВСУ начальник медицинской службы продал в частные аптеки поступившую партию средств личной защиты и обеззараживающих жидкостей. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Вместо выдачи средств личной защиты командование бригады ограничилось выдачей военнослужащим респираторов, в то время как все остальные поступившие товары медицинского назначения по указанию командира бригады полковника Геннадия Шаповалова были проданы начальником медицинской службы бригады в частные аптеки населенных пунктов Попасная, Триполье и Врубовка, - сказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В подразделениях ВСУ введено казарменное положение в связи с коронавирусом

Украинские военные прячутся в казармах от коронавируса, но обстрелы все равно не прекращают (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU