Донецкий приют для бездомных животных присоединился к мировой акции «Если не будет фондов»
Благотворительные фонды во всем мире сейчас проходят через непростую ситуацию. Из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 и карантинов существенно упала их финансовая поддержка. В такой же ситуации оказался донецкий приют для бездомных животных «ПИФ».
Приют существует только за счет помощи неравнодушных людей из соцсетей и волонтеров. Но из-за общей паники пожертвований стало меньше. Чтобы привлечь внимание к проблеме «ПИФ» присоединился к мировому флешмобу «Если не будет фондов». Сотрудники приюта предложили представить, что произойдет, если однажды «ПИФ» закроется.
— Без крова останутся 800 животных, постоянно проживающих на территории ПИФа;
— Около 60 животных, получающие лечение в приюте, не смогут выздороветь;
— Приют не сможет спасать бездомных животных;
— Прекратится стерилизация бездомных животных, а это около 10 собак в день, примерно 60 в неделю, а за год они могут родить около 360 щенков;
— Новые дома не найдут около 300 животных в год;
— Люди не смогут обращаться за помощью к ветеринарным врачам приюта.
На сегодняшний день приюта дорога каждая копейка. Поддержать «ПИФ» можно денежным переводом на один из реквизитов:
— Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.
— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита;
— PayPal: vv_olga@mail.ru (при пополнении нужно сообщить администрации приюта).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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