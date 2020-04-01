1 Апр 2020 2020-04-01T17:28:02+03:00

Украинские военные из Песок выпустили противотанковую ракету по Донецку. Фото: Штаб «ООС»

Она разорвалась в районе «Вольво-центра»

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Сегодня, 1 апреля, украинские боевики выпустили противотанковую управляемую ракету в направлении Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Днем вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли район «Вольво-центра» в Донецке. Они выпустили одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР) и две противотанковые гранаты, - сообщили в СЦКК.

ВФУ вели огонь из занятого поселка Пески. Всего за прошедшие сутки вооруженные формирования незалежной 35 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по Республике больше 420 снарядов, мин и гранат. Такое вот «перемирие».

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ИСТОЧНИК KP.RU