Украинские военные из Песок выпустили противотанковую ракету по Донецку
Сегодня, 1 апреля, украинские боевики выпустили противотанковую управляемую ракету в направлении Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Днем вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли район «Вольво-центра» в Донецке. Они выпустили одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР) и две противотанковые гранаты, - сообщили в СЦКК.
ВФУ вели огонь из занятого поселка Пески. Всего за прошедшие сутки вооруженные формирования незалежной 35 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по Республике больше 420 снарядов, мин и гранат. Такое вот «перемирие».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Старомихайловки: Мы уже просто не можем - стреляют ужасно, ежедневно и бесконечно
Кроме минометных обстрелов, по поселку стреляют и снайперы ВСУ (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU