1 Апр 2020 2020-04-01T15:14:52+03:00

Украинские военные в Донецке за сутки разрушили семь жилых домов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Они нанесли артудары по Куйбышевскому району, Старомихайловке и Трудовским

Изменить размер текста: A A

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили уточненные данные разрушений вооруженными формированиями Украины за сутки.

- Семь домов повреждены в Куйбышевском районе, поселках Старомихайловка и шахты «Трудовская» на западе Донецка в результате обстрелов с украинской стороны, - говорится в сообщении.

Украинские боевики вели огонь из гаубиц калибром 122 миллиметра, минометов калибром 82- и 120 миллиметров, вооружения БМП, БТР, зениток, гранатометов, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

Всего за прошедшие сутки вооруженные формирования 35 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР больше 420 боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей подконтрольного Киеву Донбасса не выпускают в другие регионы Украины

Украинские власти ограничили пересечение зоны операции объединенных сил со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU