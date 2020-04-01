Украинские военные в Донецке за сутки разрушили семь жилых домов
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили уточненные данные разрушений вооруженными формированиями Украины за сутки.
- Семь домов повреждены в Куйбышевском районе, поселках Старомихайловка и шахты «Трудовская» на западе Донецка в результате обстрелов с украинской стороны, - говорится в сообщении.
Украинские боевики вели огонь из гаубиц калибром 122 миллиметра, минометов калибром 82- и 120 миллиметров, вооружения БМП, БТР, зениток, гранатометов, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.
Всего за прошедшие сутки вооруженные формирования 35 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР больше 420 боеприпасов.
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ИСТОЧНИК KP.RU