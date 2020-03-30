Жителей подконтрольного Киеву Донбасса не выпускают в другие регионы Украины

Киевские власти превращают подконтрольный им Донбасс в резервацию. С 28 марта с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции введено ограничение на пересечение линии проведения операции объединенных сил (ООС) со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

На 50 стационарных и мобильных блокпостах сотрудники МВД и Нацгвардии в круглосуточном режиме проверяют всех, кто пересекает границу региона. На каждом посту осуществляется температурный скрининг и работают пункты санитарной обработки.

В штабе ООС разъяснили, кого касаются ограничения.

- Пересечение линии со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для людей, не зарегистрированных в Донецкой и Луганской областях. А для жителей Донецкой и Луганской областей ограничен выезд за пределы региона. Им также рекомендуется без веских причин не бросать районы постоянного проживания, – сказано в сообщении.

Разрешение на выезд и въезд в район ООС предоставлено только гражданам и транспорту, которые везут продукты питания, промтовары и товары первой необходимости, а также обеспечивают жизнедеятельность региона и воинских частей.

При этом по официальным данным сейчас в Донецкой области шесть человек (5 – в Мариуполе, 1 – в Бахмуте) заражены коронавирусом, двое – в Луганской. А среди украинских военных в Донбассе таких якобы нет совсем. Но кто поверит в это?

- Почему-то украинские власти не закрывают Ивано-Франковскую, Черновицкую и Тернопольскую области, где 176 зараженных и пятеро умерших. Опасный вирус туда завезли из Италии сбежавшие заробитчане. А Донбасс садят на карантин, - обращает внимание на странную логику решений Киева донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Он считает, что, по всей видимости, в бригадах ВСУ в зоне ООС не все так благополучно, как это преподносит командование. Ведь среди военнослужащих много жителей западной Украины, которые могли «прихватить» коронавирус во время отпусков на родину. Показательный факт – ротация из Луганской области 59-й мотопехотной бригады перенесена минимум на два месяца. Соединение должно было вернуться в пункт постоянной дислокации в Винницкой области. А вместо этого остается на передовой.

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