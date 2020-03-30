2020-03-30T11:12:04+03:00
Политика

Жителей подконтрольного Киеву Донбасса не выпускают в другие регионы Украины

Украинские власти ограничили пересечение зоны операции объединенных сил со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Дороги, ведущие из Донбасса на Украину, перекрыты блокпостами МВД. Фото: Пресс-служба НПУДороги, ведущие из Донбасса на Украину, перекрыты блокпостами МВД. Фото: Пресс-служба НПУ
Изменить размер текста:

Киевские власти превращают подконтрольный им Донбасс в резервацию. С 28 марта с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции введено ограничение на пересечение линии проведения операции объединенных сил (ООС) со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

На 50 стационарных и мобильных блокпостах сотрудники МВД и Нацгвардии в круглосуточном режиме проверяют всех, кто пересекает границу региона. На каждом посту осуществляется температурный скрининг и работают пункты санитарной обработки.

В штабе ООС разъяснили, кого касаются ограничения.

- Пересечение линии со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для людей, не зарегистрированных в Донецкой и Луганской областях. А для жителей Донецкой и Луганской областей ограничен выезд за пределы региона. Им также рекомендуется без веских причин не бросать районы постоянного проживания, – сказано в сообщении.

Разрешение на выезд и въезд в район ООС предоставлено только гражданам и транспорту, которые везут продукты питания, промтовары и товары первой необходимости, а также обеспечивают жизнедеятельность региона и воинских частей.

При этом по официальным данным сейчас в Донецкой области шесть человек (5 – в Мариуполе, 1 – в Бахмуте) заражены коронавирусом, двое – в Луганской. А среди украинских военных в Донбассе таких якобы нет совсем. Но кто поверит в это?

- Почему-то украинские власти не закрывают Ивано-Франковскую, Черновицкую и Тернопольскую области, где 176 зараженных и пятеро умерших. Опасный вирус туда завезли из Италии сбежавшие заробитчане. А Донбасс садят на карантин, - обращает внимание на странную логику решений Киева донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Он считает, что, по всей видимости, в бригадах ВСУ в зоне ООС не все так благополучно, как это преподносит командование. Ведь среди военнослужащих много жителей западной Украины, которые могли «прихватить» коронавирус во время отпусков на родину. Показательный факт – ротация из Луганской области 59-й мотопехотной бригады перенесена минимум на два месяца. Соединение должно было вернуться в пункт постоянной дислокации в Винницкой области. А вместо этого остается на передовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Смены не будет!» В Донбассе бойцы 59-й бригады ВСУ отказываются идти на передовую

Они деморализованы из-за переноса ротации на два месяца в связи с антикоронавирусным карантином (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бывший генпрокурор Украины признал: Майдан использовала группа лиц для захвата власти
Экс-руководитель главного надзорного органа Незалежной заявил, что имена организаторов госпереворота в Киеве, на чьей совести убийство мирных граждан, известны спецслужбам Украины и США
"Люди не успеют на работу, а компенсаций никто платить не будет". Киев ждет коллапс после остановки общественного транспорта из-за коронавируса
Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, рассказал, как Киев и незалежная готовятся к жизни без общественного транспорта с первого рабочего дня
Эдуард Басурин: Случаев коронавируса в ДНР не зафиксировано. В магазинах ничего не сметают. Кинотеатры работают. В школах и вузах - плановые каникулы. Паники нет
Об этом представитель командования Донецкой народной республики рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Новости 24
Под Донецком украинские военные обстреляли Васильевскую насосную станцию во время пересменки работников
Обстрелы ДНР: Три дома и котельная повреждены в поселке недалеко от Донецка
Четыре человека погибли в страшной аварии под Шахтерском
В подконтрольном Киеву Мариуполе уже пять человек заболели коронавирусом
Погода на день в Луганске: 30 марта утром ожидается сильный туман и до 15 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 30 марта будет тепло - до 16 градусов
Донецкий дизайнер Светлана Топалова запустила собственную линейку модных защитных масок
«Он прожил всю войну и не имеет права умереть сейчас»: В донецкий приют из обстреливаемого Октябрьского привезли пса с инсультом
Украинские военные открыли массированный огонь по участку разведения сил в Петровском
Больше 60 украинских солдат из-за коронавируса службе предпочли «гражданку»