2020-03-27T14:57:05+03:00
Политика

«Смены не будет!» В Донбассе бойцы 59-й бригады ВСУ отказываются идти на передовую

Они деморализованы из-за переноса ротации на два месяца в связи с антикоронавирусным карантином
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донбассе бойцы 59-й бригады ВСУ отказываются идти на передовую. Фото: ФейсбукВ Донбассе бойцы 59-й бригады ВСУ отказываются идти на передовую. Фото: Фейсбук
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«Защитников отчизны» из 59-й мотопехотной бригады не пускают на родину в Винницкую область из-за антикоронавирусного карантина. Ротация из Донбасса перенесена минимум на два месяца. Такое решение командования вызвала негативную реакцию бойцов.

- По информации наших источников, среди личного состава соединения отмечаются панические настроения, военнослужащие отказываются выходить на позиции и выполнять распоряжения командного состава, – рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

59-я бригада была сформирована в Винницкой области в 2014 году из трех батальонов территориальной обороны. В состав соединения вошли ярые националисты.

Можно не сомневаться, что после переноса ротации дисциплина в бригаде окончательно упадет. А свою злость каратели будут вымещать на мирных жителях ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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