«Угрожали оружием!» Мародеры из 46-й бригады ВСУ силой отобрали у жителей Донбасса 15 свиней
Введенные Киевом из-за угрозы распространения коронавируса ограничения привели к перебоям в снабжении продовольствием в зоне проведения операции объединенных сил (ООС). В итоге украинские войска усилили мародерство.
- Военнослужащие 46-й бригады ВСУ провели рейдерский визит на свиноферму компании «Аленка» в селе Мусиевка. Угрожая руководителю Алене Литвиновой, мародеры вывезли с территории животноводства 15 свиней, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он также рассказал, что командир 93-й бригады полковник Дмитрий Брыжинский, чьи солдаты уже неделю питаются два раза в сутки, а запасы консервов и сухих пайков истощены, отдал распоряжение на отъем у сельхозпроизводителей необходимого количества продуктов.
- В итоге вооруженные бандиты, используя грубую силу, самовольно вскрыли хранилища и опустошили продовольственную базу «Визирь» в селе Муратово Новоайдарского района, - отметил офицер пресс-службы УНМ.
Филипоненко считает, что в дальнейшем ситуация будет только усугубляться.
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ИСТОЧНИК KP.RU