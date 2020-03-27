2020-03-27T13:10:54+03:00
Политика

«Угрожали оружием!» Мародеры из 46-й бригады ВСУ силой отобрали у жителей Донбасса 15 свиней

В условиях ухудшения снабжения продовольствием украинская армия в Донбассе перешла на «самообеспечение»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мародеры из ВСУ ничем не отличаются от немецких оккупантов. Фото: twitter.com/Harkov_NewsМародеры из ВСУ ничем не отличаются от немецких оккупантов. Фото: twitter.com/Harkov_News
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Введенные Киевом из-за угрозы распространения коронавируса ограничения привели к перебоям в снабжении продовольствием в зоне проведения операции объединенных сил (ООС). В итоге украинские войска усилили мародерство.

- Военнослужащие 46-й бригады ВСУ провели рейдерский визит на свиноферму компании «Аленка» в селе Мусиевка. Угрожая руководителю Алене Литвиновой, мародеры вывезли с территории животноводства 15 свиней, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он также рассказал, что командир 93-й бригады полковник Дмитрий Брыжинский, чьи солдаты уже неделю питаются два раза в сутки, а запасы консервов и сухих пайков истощены, отдал распоряжение на отъем у сельхозпроизводителей необходимого количества продуктов.

- В итоге вооруженные бандиты, используя грубую силу, самовольно вскрыли хранилища и опустошили продовольственную базу «Визирь» в селе Муратово Новоайдарского района, - отметил офицер пресс-службы УНМ.

Филипоненко считает, что в дальнейшем ситуация будет только усугубляться.

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Об этом сообщили в НМ ЛНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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