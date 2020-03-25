ВСУ ждет «голодный бунт»: В армии из-за коронавируса перебои с поставкой продовольствия

25 Март 2020 2020-03-25T23:28:18+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Введенные в Украине ограничения из-за коронавирусной инфекции Covid-19 в вооруженных формированиях незалежной возникли перебои с поставкой продовольствия. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Шквал негативных сообщений от украинских солдат в социальных сетях вынудил командование спешно заявить о том, что карантинные мероприятия не помешают обеспечению жизнедеятельности подразделений ВСУ, - говорит Филипоненко. - Однако, по сообщению источника в 93-й бригаде, последняя поставка продуктов в соединение составила менее половины от положенной нормы.

Главное управление тылового обеспечения ВСУ указало ограничить нормы довольствия до 30 процентов – в связи с карантином.

- По этой причине в ближайшее время ожидается значительное ухудшение уровня продовольственного обеспечения украинских подразделений в зоне так называемой «ООС», что может спровоцировать «голодные бунты» среди личного состава боевиков, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU