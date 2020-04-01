В Горловке в результате обстрела повреждены восемь автобусов и четыре троллейбуса
Ночью с 31 марта на 1 апреля украинские военные обстреляли трамвайно–троллейбусное управление в центре Горловки. Подробности обстрела сообщил мэр города Иван Приходько.
- Сегодня в полночь украинская власть в очередной раз «подтвердила» свое стремление к примирению с Донбассом, направив преступный артиллерийский огонь на один из социально значимых объектов города. Был обстрел центральной части Горловки. Прямое попадание в трамвайно–троллейбусное управление. Восемь автобусов и четыре троллейбуса повреждены в результате обстрела, – написал Иван Сергеевич на своей официальной странице в социальной сети.
Некоторые транспортные средства в результате обстрела полностью выведены из строя.
Автобусы «Донбасс» республиканской сборки были подарены Горловке Первым Главой Республики Александром Захарченко в 2017 году. Они перевозили горловчан в отдаленные районы города.
Ранее сообщалось о том, что только за сутки украинские военные 35 раз нарушили режим прекращения огня и выпустили по Республике больше 420 боеприпасов.
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Глава Горловки показал последствия ночного обстрела со стороны Украины центра города. Видео: Иван Приходько.
ИСТОЧНИК KP.RU