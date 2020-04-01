В Горловке в результате обстрела повреждены восемь автобусов и четыре троллейбуса

1 Апр 2020 2020-04-01T13:47:17+03:00

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Ночью с 31 марта на 1 апреля украинские военные обстреляли трамвайно–троллейбусное управление в центре Горловки. Подробности обстрела сообщил мэр города Иван Приходько.

- Сегодня в полночь украинская власть в очередной раз «подтвердила» свое стремление к примирению с Донбассом, направив преступный артиллерийский огонь на один из социально значимых объектов города. Был обстрел центральной части Горловки. Прямое попадание в трамвайно–троллейбусное управление. Восемь автобусов и четыре троллейбуса повреждены в результате обстрела, – написал Иван Сергеевич на своей официальной странице в социальной сети.

Некоторые транспортные средства в результате обстрела полностью выведены из строя.

Автобусы «Донбасс» республиканской сборки были подарены Горловке Первым Главой Республики Александром Захарченко в 2017 году. Они перевозили горловчан в отдаленные районы города.

Ранее сообщалось о том, что только за сутки украинские военные 35 раз нарушили режим прекращения огня и выпустили по Республике больше 420 боеприпасов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/770177" frameborder="0"></iframe> Глава Горловки показал последствия ночного обстрела со стороны Украины центра города. Видео: Иван Приходько.

ИСТОЧНИК KP.RU