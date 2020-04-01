В Луганске не состоится парад 1 мая из-за угрозы коронавируса
Первомайский парад трудовых коллективов в Луганске не состоится из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сегодня сообщил председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов.
- Мы видим, как остро развивается ситуация с пандемией коронавируса. Власти ЛНР делают все необходимое для того, чтобы не допустить его проникновения в Республику. При этом нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кому нужна наша помощь и поддержка, - рассказал Олег Акимов.
Федерация профсоюзов обратилась к своим членским организациям с призывом провести разъяснительную работу в трудовых коллективах о необходимости принятия всех необходимых мер по предотвращению распространения болезни. А также установить связь с ветеранами труда, находящимися на заслуженном отдыхе, и в случае необходимости оказать им всяческую помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU