Запуск платежных терминалов в ДНР: в апреле все должно заработать

1 Апр 2020 2020-04-01T11:51:04+03:00

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С ростом озабоченности жителей Республики распространением коронавируса, растет значимость возможности оплатить услуги, тот же интернет и связь, не контактируя с другими людьми в банке или отделении телекоммуникационной компании. С терминалами самобслуживания возникла проблема (они не работали с зимы), но в ЦРБ обещают все исправить уже в этом месяце.

Как сообщил Председатель ЦРБ ДНР Андрей Петренко, скоро все заработает.

- Заведение этих сервисов с систему банка, практически закончена, и мы уже де-факто переходим к подключению терминалов, а затем и интернет – платежей. С интернет – платежами не буду давать прогнозов, а по платежным терминалам, если все сложится хорошо, то в апреле мы их запустим, - заявил Петренко.

Первые работающие терминалы уже появились в центре Донецка. Интерфейс ПО немного изменился, иногда отмечаются проблемы в работе - но процесс стартовал.

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ИСТОЧНИК KP.RU