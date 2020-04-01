Украинские боевики обстреляли ДНР из 122-миллиметровых гаубиц

1 Апр 2020 2020-04-01T11:59:25+03:00

Украинские военные увеличили интенсивность обстрелов почти в два раза. Фото: news-front.info

Они нарушили «перемирие» 35 раз за сутки

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Украинские военные за прошедшие сутки тридцать пять раз нарушили , выпустив по Донецкой Народной Республике больше 420 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подверглись поселки шахт «Трудовская», «Октябрьская» и «Абакумова», Александровка, Старомихайловка, Жабичево, Минеральное, Спартак, бывшая воздушная гавань и «Вольво-центр». На горловском направлении - центр Горловки, окрестности поселков шахты имени Гагарина, Озеряновки, Доломитного. И на мариупольском направлении – Коминтерново, - отметил в СЦКК.

В Старомихайловке и на Трудовских повреждены четыре дома. В Куйбышевском районе Донецка в одной из квартир в доме №15 на проспекте Маршала Жукова выбито остекление. Семь автобусов, четыре троллейбуса и линии электропередачи повреждены в Горловке.

Украинские боевики пускали в ход гаубицы калибром 122 миллиметра, минометы калибром 82- и 120 миллиметров, вооружение БМП, БТР, зенитки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU