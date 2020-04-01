Погода на день в Луганске: 1 апреля переменная облачность, до +7

1 Апр 2020 2020-04-01T09:23:42+03:00

1 апреля в Луганске будет переменная облачность, до 7 градусов тепла. Фото: ВКонтакте

В Луганске будет дуть северо-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

1 апреля в Луганске температура воздуха составит 5-7 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 3-8 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 6-8 градусов выше нуля днем.

2 апреля, по предварительному прогнозу, ожидается сухая погода. В ночные часы температура воздуха понизится до отрицательных значений, днем температурный фон существенно не изменится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У жителя ЛНР подтвердили коронавирус

Сейчас первый в ЛНР больной COVID-19 проходит лечение в специализированной Луганской горбольнице № 4 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU