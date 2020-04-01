Погода на день в Луганске: 1 апреля переменная облачность, до +7
1 апреля в Луганске температура воздуха составит 5-7 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- В Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 3-8 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 6-8 градусов выше нуля днем.
2 апреля, по предварительному прогнозу, ожидается сухая погода. В ночные часы температура воздуха понизится до отрицательных значений, днем температурный фон существенно не изменится.
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ИСТОЧНИК KP.RU