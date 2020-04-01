Погода на день в Донецке: 1 апреля будет облачным, до +7 градусов

1 Апр 2020 2020-04-01T09:02:23+03:00

1 апреля в Донецке будет облачным, до +7 градусов. Фото: ВКонтакте

В Донецке будет дуть юго-западный ветер, порывами до 10 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В Донецке и Донецкой Народной Республике 1 апреля утром и вечером будет ясно, а днем – облачно. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют -1 градус. Днем столбики термометров покажут 5-7 градусов выше нуля. Вечером ожидается до -2.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память мучеников Хрисанфа и Дарьи. В народе этот день называли «Дарья Грязные Проруби». В это время года приходится обходить грязь у проруби, искать проходы между проталинами. Наши предки об этом дне говорили: «На Дарью проруби мутятся». Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет.

По прогнозам синоптиков, 2 апреля в Донецке и ДНР будут переменная облачность. Температура воздуха днем +10, вечером – 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР выявили первый случай заболевания коронавирусом

Коронавирус в ДНР выявили у женщины, которая приехала из Москвы [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU