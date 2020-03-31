Ринат Ахметов выводит на простой свои шахты в Донбассе
1 апреля будет не до смеха горнякам шахт, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову. Энергетику Украины охватил системный кризис. По этой причине энергохолдинг «ДТЭК Энерго» выводит на простой шахты «ДТЭК Добропольеуголь», шахту «Белозерская» и обогатительную фабрику «Октябрьская» на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
- Из-за отсутствия спроса на украинский уголь предприятия приостанавливают работы по добыче и подготовке горных выработок, а также обогащению угля с 1 апреля, - говорится в сообщении. - В простой в связи с невозможностью дальнейшей отгрузки угля на ТЭС будут выведены около 6 500 сотрудников.
Всего на предприятиях «ДТЭК Добропольеуголь», шахте «Белозерская» и ЦОФ «Октябрьская» работают около 8 тысяч сотрудников. В компании обещают людям сохранить оклады. То есть - некую минималку. Если же кризис затянется, то шахтеры и их семьи вовсе окажутся без средств к существованию.
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ИСТОЧНИК KP.RU