2020-03-30T23:19:39+03:00
Политика

«Мягкого примирения» с Донбассом не будет: Сивохо уволен из Совбеза Украины

Известный КВНщик из Донецка уже не работает советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сивохо не пришелся ко двору киевским националистам. Фото: facebook.com/sivokhoСивохо не пришелся ко двору киевским националистам. Фото: facebook.com/sivokho
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Инсайдерская информация, появившаяся неделю назад, подтвердилась. В ответе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на запрос одного из украинских изданий говорится, что по состоянию на 24 марта Сергей Сивохо не является советником секретаря СНБО на общественных началах. Причины увольнения в ведомстве не уточнили.

Напомним, что 19 народных депутатов от партии «Слуга народа» обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой освободить от исполнения обязанностей его внештатного советника по реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо.

Произошло это после скандала 12 марта в Киеве, когда в ходе презентации «Национальной платформы примирения и единства» каратели из «Азова» (запрещенной в РФ организации) обвинили Сивоху в госизмене, отмутузили советника и даже «уронили на пол».

После такого инцидента окружение Зеленского вместе с самим президентом поняли намек, что они будут следующими. И теперь вариант «мягкого примирения» с Донбассом не рассматривается Киевом в качестве перспективного. Взят путь на заморозку конфликта и возведение «стены» с регионом. Карантин из-за коронавируса только способствует этому сценарию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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