«Мягкого примирения» с Донбассом не будет: Сивохо уволен из Совбеза Украины
Инсайдерская информация, появившаяся неделю назад, подтвердилась. В ответе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на запрос одного из украинских изданий говорится, что по состоянию на 24 марта Сергей Сивохо не является советником секретаря СНБО на общественных началах. Причины увольнения в ведомстве не уточнили.
Напомним, что 19 народных депутатов от партии «Слуга народа» обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой освободить от исполнения обязанностей его внештатного советника по реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо.
Произошло это после скандала 12 марта в Киеве, когда в ходе презентации «Национальной платформы примирения и единства» каратели из «Азова» (запрещенной в РФ организации) обвинили Сивоху в госизмене, отмутузили советника и даже «уронили на пол».
После такого инцидента окружение Зеленского вместе с самим президентом поняли намек, что они будут следующими. И теперь вариант «мягкого примирения» с Донбассом не рассматривается Киевом в качестве перспективного. Взят путь на заморозку конфликта и возведение «стены» с регионом. Карантин из-за коронавируса только способствует этому сценарию.
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ИСТОЧНИК KP.RU