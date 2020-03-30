В ЛНР будут принимать документы на паспорта только по электронной очереди
В центре общественных связей (ЦОС) МВД рассказали, как теперь в Республике будут принимать документы для оформления паспортов ЛНР и РФ.
- Прием граждан в подразделениях миграционной службы (МС) МВД ЛНР для подачи документов на получение гражданства Российской Федерации, оформление паспортного документа ЛНР и прохождение дактилоскопической регистрации будет осуществляться исключительно по электронной очереди, - отметили в ЦОС.
Для получения других услуг подразделений миграционной службы жители будут приглашаться в помещение отделения МС по одному в порядке живой очереди.
Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: (0642) 50-94-85 072-196-62-43 066-593-99-37.
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ИСТОЧНИК KP.RU