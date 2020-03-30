Дончане с маленькими детьми съездили в Египет и попали на карантин

30 Март 2020 2020-03-30T20:57:59+03:00

Теперь то у детей, то молодой мамы поднимается температура

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Молодая семья из Донецка воспользовалась дешевизной путевок в Египет и в самый разгар пандемии коронавируса с маленькими детьми слетала на отдых. С моря дети и их мама вернулись с высокой температурой.

- Теперь вчетвером они находятся на домашнем карантине. И это при том, что молодые родители знали, что в Египте очаг коронавирусной инфекции COVID-2019. Надо думать о здоровье собственных детей! – сказала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Сейчас состояние туристов из Египта не вызывает опасения врачей. Но их будут наблюдать еще две недели. Первые симптомы COVID-2019 могут проявиться на 14-й день.

На 30 марта в ДНР под наблюдением медиков в инфекционных стационарах 118 человек. Они находятся в удовлетворительном состоянии. На домашней самоизоляции – 7 тысяч 866 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU