2020-03-30T20:12:17+03:00
Политика

В Луганске подтвердили заболевание коронавирусом местного жителя

Первый в ЛНР больной COVID-19 проходит лечение в луганской городской больнице № 4
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Глава ЛНР Леонид Пасечник проверил готовность больницы № 4 к приему больных. Фото: mzlnr.suГлава ЛНР Леонид Пасечник проверил готовность больницы № 4 к приему больных. Фото: mzlnr.su
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Первый заболевший COVID-19 в ЛНР проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- У нас подтвердилось заражение жителя коронавирусом. Сейчас он находится на излечении в четвертой городской больнице в боксированном отделении, - сказал Докашенко. - По госпитализированному проводятся дополнительные тесты. В целом у нас в Республике исполняются все поручения и указы главы ЛНР, а также все решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР, - заверил главврач Республиканской СЭС.

Напомним, Луганская городская многопрофильная больница №4 входит в перечень лечебных учреждений, подготовленных Министерством здравоохранения ЛНР для госпитализации пациентов с симптомами заражения COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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