2020-03-30T19:43:24+03:00
Политика

Пенсионеры и школьники ЛНР теперь обязаны платить за проезд в общественном транспорте

Правительство ЛНР из-за угрозы коронавируса временно отменило льготы на проезд
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Луганские бабушки ведут такой же активный образ жизни, как и их сверстницы в других городах бывшего СССР. Фото: zaporizhzhya.znaj.uaЛуганские бабушки ведут такой же активный образ жизни, как и их сверстницы в других городах бывшего СССР. Фото: zaporizhzhya.znaj.ua
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В ЛНР сделали еще один шаг, чтобы уменьшить контакты между людьми из-за угрозы COVID-19. В Республике временно отменили льготы на проезд. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

- Постановлением Правительства временно, до 16 апреля, отменено право льготного проезда в пассажирском транспорте общего пользования для всех категорий граждан, в том числе для учащихся 1-11 классов и пенсионеров, – сказали в пресс-службе.

Также отметили, что это решение направлено на предотвращение распространения инфекционных заболеваний среди категорий населения, которые находятся в зоне повышенного риска.

- Правительство в очередной раз обращается к жителям Республики с просьбой не посещать многолюдные места, без особой надобности не выезжать за пределы ЛНР, учащимся и пожилым людям по возможности не покидать свои дома, соблюдать личную гигиену, режим самоизоляции, максимально избегать контактов с другими людьми, – подчеркнули в пресс-службе Правительства ЛНР.

- Очень правильное решение, особенно насчет бабушек, - считает луганчанин Виктор Зимин. – Каждое утро наблюдаю, как они с «кравчучками» штурмуют автобусы. Их полно в магазинах и на рынках. Не сидится, видите ли, на лавочке. Может полная плата за проезд немного поубавит пыл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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