2020-03-30T17:51:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР заявили, что Украина лжет о планах поставить республикам Донбасса гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Кобцева уверена, что украинская сторона врет. Фото: lugansk1.infoКобцева уверена, что украинская сторона врет. Фото: lugansk1.info
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В Луганской Народной Республике уверены, что Украина лжет о намерениях поставить в ДНР и ЛНР гуманитарный груз для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

- Украинская сторона еще ни разу не поставляла гуманитарную помощь республикам Донбасса, - говорит Кобцева. - Международные миссии работают на территории Республик в рамках своего международного мандата и завозили гумпомощь с территории Украины, но это не помощь Украины нам.

О намерении поставить в Донецкую и Луганскую Народные Республики гуманитарную помощь для борьбы с Covid-19 заявил вице-премьер-министр незалежной Алексей Резников.

- Резников недостаточно осведомлен, если он считает, что Украина на фоне развала системы здравоохранения, на фоне финансового дефицита будет поставлять нам гуманитарную помощь по борьбе с коронавирусом, - подчеркнула Ольга Кобцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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