2020-03-30T12:47:05+03:00
Политика

Сотрудники Красного Креста раздавали в Донбассе продукты и гигиенические средства

Представители международной организации оказывают помощь нуждающимся по обе стороны линии разграничения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Тысячи жителей Донбасса получили на прошлой неделе продуктовые наборы и гигиенические средства. Фото: МКККТысячи жителей Донбасса получили на прошлой неделе продуктовые наборы и гигиенические средства. Фото: МККК
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В сложных условиях карантина сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) продолжают работать в Донбассе по обе стороны линии разграничения.

- Во времена чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия COVID19, роль МККК заключается в том, чтобы защитить и оказать жизненно необходимую поддержку людям в зоне конфликта. Мы продолжаем нашу гуманитарную деятельность в Донбассе, чтобы люди были обеспечены едой, водой, гигиеническими средствами и лекарствами, – подчеркнули в миссии.

На минувшей неделе сотрудники Красного Креста в Славянске, Северодонецке, Мариуполе и Донецке занимались раздачей продуктов питания и гигиенических средств нуждающимся людям. Также доставили в одну из больниц наборы для оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях и медикаменты для лечения хронических заболеваний. А еще передали спасателям переносные автоматические опрыскиватели для дезинфекции. Не забывали рассказывать жителям о способах предотвращения передачи COVID19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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