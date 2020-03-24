«Готовы доставить и препараты для определения коронавируса!» Красный Крест направил в Донбасс 18 машин с продуктами и лекарствами

24 Март 2020 2020-03-24T23:05:59+03:00

Сотрудники МККК привезли в Донбасс продуктовые наборы для 12 тысяч человек. Фото: Представительство МККК на Украине

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Международный Комитет Красного Креста не отказался от гуманитарной миссии в Донбассе в условиях угрозы коронавируса. Только за несколько прошедших дней представительство МККК на Украине направило в регион 18 машин с лекарствами и продуктовыми наборами для нуждающихся жителей по обе стороны линии соприкосновения. Об этом сообщается на официальной странице организации в Фейсбуке.

В МККК отметили, что пандемию вируса COVID-19 сложнее всего пережить тем, кто находится в ситуации конфликтов и насилия.

- С этой целью в конце прошлой недели 16 машин выехали в Донбасс. Этот транспорт доставил продуктовые и гигиенические наборы для 12 тысяч человек, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на складах МККК в Донбассе есть дополнительные продуктовые и гигиенические наборы, рассчитанные на 50 тысяч человек.

- На этой неделе в зону конфликта отправились еще две машины с медикаментами для лечения хронических заболеваний и препаратами для центра крови. Мы также готовы предоставлять препараты, необходимые для определения коронавируса COVID-19 и лечения вызываемых им болезней, - отметили в гуманитарной организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU