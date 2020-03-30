2020-03-30T16:44:44+03:00
Политика

У жителя Луганска выявили коронавирус на территории Украины

31-летний мужчина приехал из Польши
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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28 марта медики подтвердили предварительный диагноз у 31-летнего луганчанина - COVID-19. Фото: gazeta.kharkiv.ua28 марта медики подтвердили предварительный диагноз у 31-летнего луганчанина - COVID-19. Фото: gazeta.kharkiv.ua
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Миллионы заробитчан, оставшись в Европе без работы, возвращаются на родину. И нередко привозят с собой коварный вирус. На днях у приехавшего из Польши на подконтрольную Киеву территорию Луганской области 31-летнего мужчины обнаружили COVID-19.

Больной был изолирован в бокс инфекционного отделения. 28 марта медики подтвердили предварительный диагноз - COVID-19. По информации Луганского областного лабораторного центра, все контактировавшие с мужчиной люди выявлены и находятся в самоизоляции.

Также выяснилось, что заболевший является жителем Луганска. Вполне возможно, что в дальнейшем он мог попытаться попасть домой. Сделать это можно, нелегально перейдя границу Украины и ЛНР. Или же «вкруговую» - через Россию.

Кстати, последний вариант выбрала 44-летняя гражданка Украины. Ее украинские пограничники задержали в пункте пропуска «Меловое» в Луганской области. Женщина пояснила, что направлялась через Россию в Луганск. Навестить свою дочь хотела.

А задержали женщину вовсе не по этой причине. Оказалось, что 22 марта рейсом из Греции украинка прилетела в аэропорт в Борисполе. Там оформила согласие на самоизоляцию в течение 14 суток. Но вместо этого направилась на границу с Россией.

Теперь активную женщину помимо самоизоляции ждет штраф за нарушение правил карантина в размере от 17 тысяч до 32 тысяч гривен. И это при условии, что она не больна коронавирусом, и никого не заразила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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