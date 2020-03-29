2020-03-29T13:18:46+03:00
Политика

В ЛНР отправили на карантин больше 50 человек, которые незаконно прибыли из Украины

Все они пытались незаконно пересечь границу через реку Северский Донец
Никита МАКАРЕНКОВ
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В ЛНР отправили на карантин больше 50 человек, которые незаконно прибыли из Украины. Фото: agklnr.suВ ЛНР отправили на карантин больше 50 человек, которые незаконно прибыли из Украины. Фото: agklnr.su
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В Луганской Народной Республике задержали больше 50 человек, которые незаконно пересекли линию соприкосновения и прибыли из Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Республики Игорь Корнет.

- Министерством совместно с корпусом Народной милиции на линии боевого соприкосновения с Украиной выявляются места незаконного перехода линии боевого соприкосновения. За время проведения мероприятий было задержано больше 50 человек, которые незаконно пересекли линию боевого соприкосновения на лодках через (реку) Северский Донец, - сообщил Игорь Корнет.

Министр также отметил, что все задержанные были помещены на двухнедельный карантин. Они пройдут дополнительные обследования.

Въезд в Республику с Украиной был закрыт Леонидом Пасечником с 23 марта в связи со сложившейся обстановкой кроме исключительных случаев.

Вчера министр здравоохранения Луганской Народной Республики сообщила о том, что тест на коронавирус нового типа дал положительный результат у жителя Славяносербского района. Однако для того, чтобы подтвердить или исключить диагноз потребуется несколько суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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