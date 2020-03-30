В Макеевке травмирован проходчик шахты «Холодная Балка»

30 Март 2020 2020-03-30T14:15:39+03:00

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В ДНР - очередной случай производственного травматизма в углепроме. На этот раз на шахте «Холодная Балка» в Горняцком районе Макеевки.

- 29 марта на шахте «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь» получил травмы 40-летний проходчик. Происшествие случилось на горизонте 750 метров, - сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

Горноспасатели Макеевки оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшему. Потом его отвезли в городскую больницу. Отмечается, что привлекалась реанимационно-противошоковая группа.

В течение одной недели это уже третий случай травматизма на угольных предприятиях ДНР. Напомним, что 26 марта на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке был травмирован 38-летний рабочий горных выработок. А 25 марта травму получил 46-летний работник донецкой шахты имени Засядько.

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ИСТОЧНИК KP.RU