На автозаправках ДНР на два рубля подешевел газ

30 Март 2020 2020-03-30T13:06:41+03:00

Водители отмечают, что за литр газа в 21 рубль – приемлема Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Цена за литр газа на ГП «РТК» снизилась с 23 до 21 рубля

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На заправках государственного предприятия «Республиканская топливная компания» снизилась цена на газ на два рубля. Еще вчера литр топлива был по 23 рубля. Сегодня – 21 рубль.

Сообщается, что снижение цены произошло за счет более выгодной закупочной стоимости. В ГП «РТК» неоднократно отмечали, что цена топлива на автозаправках предприятия зависит именно от закупки.

Водители отмечают, что в течение последних полутора лет стоимость газа в ДНР колебалась от 19 до 30 рублей, поэтому цена в 21 рубль – приемлема.

ГП «РТК» поставляет нефтепродукты различных марок оптом и в розницу. По всей Республике работает 51 заправочная станция предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU