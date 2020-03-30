На автозаправках ДНР на два рубля подешевел газ
На заправках государственного предприятия «Республиканская топливная компания» снизилась цена на газ на два рубля. Еще вчера литр топлива был по 23 рубля. Сегодня – 21 рубль.
Сообщается, что снижение цены произошло за счет более выгодной закупочной стоимости. В ГП «РТК» неоднократно отмечали, что цена топлива на автозаправках предприятия зависит именно от закупки.
Водители отмечают, что в течение последних полутора лет стоимость газа в ДНР колебалась от 19 до 30 рублей, поэтому цена в 21 рубль – приемлема.
ГП «РТК» поставляет нефтепродукты различных марок оптом и в розницу. По всей Республике работает 51 заправочная станция предприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU