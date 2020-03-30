2020-03-30T11:41:18+03:00
Политика

Под Донецком украинские военные обстреляли Васильевскую насосную станцию во время пересменки работников

Также на окраине столицы ДНР в результате утренних обстрелов повреждены два дома
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные с раннего утра обстреляли Донецк и Горловку. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские военные с раннего утра обстреляли Донецк и Горловку. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Сегодня с раннего утра ВСУ начали массированные обстрелы Донецка и Горловки из минометов, вооружения БМП, гранатометов. В считанные часы по территории Республики было выпущено около сотни боеприпасов из этого вооружения. Под обстрел попали работники Васильевской насосной станции – как раз во время пересменки.

- В 09:45 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода (ЮДВ) под Ясиноватой. В этот момент на станции шла ротация рабочих смен. По счастливой случайности жертв удалось избежать, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что Васильевская насосная станция – один из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения.

А на юго-западе Донецкав поселке Александровка - были повреждены два частных дома - по улице Челюскинцев, 5 и 6А. Ущерб нанесен фасадам, кровле и остеклению.

Сейчас данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Под Донецком украинские военные обстреляли Васильевскую насосную станцию во время пересменки работников
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