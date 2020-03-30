Под Донецком украинские военные обстреляли Васильевскую насосную станцию во время пересменки работников

30 Март 2020 2020-03-30T11:41:18+03:00

Также на окраине столицы ДНР в результате утренних обстрелов повреждены два дома

Изменить размер текста: A A

Сегодня с раннего утра ВСУ начали массированные обстрелы Донецка и Горловки из минометов, вооружения БМП, гранатометов. В считанные часы по территории Республики было выпущено около сотни боеприпасов из этого вооружения. Под обстрел попали работники Васильевской насосной станции – как раз во время пересменки.

- В 09:45 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода (ЮДВ) под Ясиноватой. В этот момент на станции шла ротация рабочих смен. По счастливой случайности жертв удалось избежать, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что Васильевская насосная станция – один из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения.

А на юго-западе Донецка – в поселке Александровка - были повреждены два частных дома - по улице Челюскинцев, 5 и 6А. Ущерб нанесен фасадам, кровле и остеклению.

Сейчас данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей подконтрольного Киеву Донбасса не выпускают в другие регионы Украины

Украинские власти ограничили пересечение зоны операции объединенных сил со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей (подоробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU