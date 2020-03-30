Под Донецком украинские военные обстреляли Васильевскую насосную станцию во время пересменки работников
Сегодня с раннего утра ВСУ начали массированные обстрелы Донецка и Горловки из минометов, вооружения БМП, гранатометов. В считанные часы по территории Республики было выпущено около сотни боеприпасов из этого вооружения. Под обстрел попали работники Васильевской насосной станции – как раз во время пересменки.
- В 09:45 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода (ЮДВ) под Ясиноватой. В этот момент на станции шла ротация рабочих смен. По счастливой случайности жертв удалось избежать, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Напомним, что Васильевская насосная станция – один из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения.
А на юго-западе Донецка – в поселке Александровка - были повреждены два частных дома - по улице Челюскинцев, 5 и 6А. Ущерб нанесен фасадам, кровле и остеклению.
Сейчас данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU