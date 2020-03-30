Обстрелы ДНР: Три дома и котельная повреждены в поселке недалеко от Донецка

30 Март 2020 2020-03-30T11:03:00+03:00

В минувшие сутки украинская армия выпустила по территории Республики 152 снаряда, мины и гранаты

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Украинская армия в Донбассе не отдыхает даже по воскресеньям. 29 марта ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 152 снаряда, мины и гранаты. Эти данные сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты «Трудовская», Старомихайловка, Жабичево, Луганское, село Ясное, район «Вольво-центра»; на горловском направлении – поселки Доломитное, шахты имени Гагарина, Железная Балка, а также окрестности села Петровское на мариупольском направлении.

В поселке Ясное, расположенном к югу от Донецка, три дома получили повреждения. Причем один из них загорелся. Кроме того, по улице Ленина в результате повреждений приостановлена работа котельной.

При обстрелах ВСУ применяли гаубицы калибра 122 мм, минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

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ИСТОЧНИК KP.RU