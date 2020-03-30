2020-03-30T11:03:00+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: Три дома и котельная повреждены в поселке недалеко от Донецка

В минувшие сутки украинская армия выпустила по территории Республики 152 снаряда, мины и гранаты
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
При обстрелах ВСУ применяли минометы калибром 82 и 120 мм. Фото Пресс-центр штаба ООСПри обстрелах ВСУ применяли минометы калибром 82 и 120 мм. Фото Пресс-центр штаба ООС
Изменить размер текста:

Украинская армия в Донбассе не отдыхает даже по воскресеньям. 29 марта ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 152 снаряда, мины и гранаты. Эти данные сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты «Трудовская», Старомихайловка, Жабичево, Луганское, село Ясное, район «Вольво-центра»; на горловском направлении – поселки Доломитное, шахты имени Гагарина, Железная Балка, а также окрестности села Петровское на мариупольском направлении.

В поселке Ясное, расположенном к югу от Донецка, три дома получили повреждения. Причем один из них загорелся. Кроме того, по улице Ленина в результате повреждений приостановлена работа котельной.

При обстрелах ВСУ применяли гаубицы калибра 122 мм, минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Трудовских: Чуть ли не в землю зарываемся, потому что страшно, когда стреляют!

Вчера вечером под массивным огнем оказался поселок шахты «Трудовская», что на западной окраине Донецка [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Донецком украинские военные обстреляли Васильевскую насосную станцию во время пересменки работников
Обстрелы ДНР: Три дома и котельная повреждены в поселке недалеко от Донецка
Четыре человека погибли в страшной аварии под Шахтерском
В подконтрольном Киеву Мариуполе уже пять человек заболели коронавирусом
Погода на день в Луганске: 30 марта утром ожидается сильный туман и до 15 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 30 марта будет тепло - до 16 градусов
Донецкий дизайнер Светлана Топалова запустила собственную линейку модных защитных масок
«Он прожил всю войну и не имеет права умереть сейчас»: В донецкий приют из обстреливаемого Октябрьского привезли пса с инсультом
Украинские военные открыли массированный огонь по участку разведения сил в Петровском
Больше 60 украинских солдат из-за коронавируса службе предпочли «гражданку»