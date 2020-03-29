Жители Трудовских: Чуть ли не в землю зарываемся, потому что страшно, когда стреляют!
На место обстрела для фиксации нарушения режима прекращения огня мы выехали с представителями СЦКК. Там, на месте, уже работали восстановительные бригады ГП «РЭК» - из-за огня украинской армии поселок был частично обесточен.
Электричество в поселке восстановлено!Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Обстрел судя по всему велся из тяжелого вооружения, минометов и легких гаубиц. Во двор к местному жителю Юрию прилетел снаряд, и оставил воронку глубиной в человеческий рост.
- У меня на деревьях прибиты камеры видео наблюдения, от воров, мародеров и прочих, - говорит Юрий. - Вчера эти камеры четко зафиксировали момент обстрела, во дворе начался пожар, повредило осколками рабочий автомобиль, ужас просто!
- Из чего стреляли? – спрашиваю.
- Пойдемте, покажу вам воронку! – предлагает владелец дома. - В человеческий рост!
Юрий показывает место в своем дворе, куда прилетел снарядФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
По словам местных жителей ситуация на окраинах Донецка с каждым днем накаляется все больше, украинские вооруженные формирования не стесняются применять тяжелое вооружение по мирному населению.
- Не знаю сколько жителей пострадало во время вчерашнего обстрела. Наш дом пострадал, взрыв был рядом, сидим пока без света, всей улицей, - говорит жительница Трудовских Раиса. – Когда начинают стрелять, мы прячемся дома, в подвале у кого есть, чуть не в землю зарываемся, потому что страшно, дом трясется, когда стреляют!
В результате обстрелов ВСУ продолжают страдать жители ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
У местной жительницы Веры во дворе живет собака по кличке «Берта», которая настолько перепугалась во время обстрела, что лаять на посторонних просто боялась.
Собака из-за стресса перестала реагировать на чужихФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
- Когда снаряд прилетел в наш двор мы уже спали. Проснулись от того, что посыпались стекла, земля посыпалась в дом, в кухню - вспоминает Вера. - Утром встали, убирали, начали чинить забор. Вот к соседям прилетело в сарай, прямое попадание, большими осколками разнесло все, было очень страшно, не хотелось бы чтобы такое повторялось. Хорошо, что внучки сегодня у нас не ночевали, иначе какой бы шок они перенесли, одной четыре года, другой десять лет.
Осколки разрушают все на своем путиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Женщина рассказывает, что в последнее время украинская армия стреляет по поселку каждый день со стороны Марьинки и Красногоровки.
- У брата сгорел дом, у мамы было попадание на участок, окна все повылетали, - говорит Вера. - Часто находят снаряды во дворах, моя мама палила траву у себя во дворе, а там был неразорвавшийся снаряд, он взорвался и три осколка попало ей в грудь, а ей 85 лет! Я не знаю как она смогла это перенести!
Сразу после обстрелов - жители начинают ремонтировать свое жильеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Жители Трудовских: Чуть ли не в землю зарываемся, потому что страшно, когда стреляют!.Андрей ТРУБЕЦКИЙ
ИСТОЧНИК KP.RU