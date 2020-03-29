Мать погибшей ополченки «Сирены» Марина Чабан: Аня мечтала о возращении Донбасса в Россию

Марина Чабан пригласила меня в ту же квартиру в Донецке на улице Челюскинцев, в которой жила с Аней еще до войны. На кухне, где мы разговариваем, в траурной рамке стоит портрет, с которого смотрит молодая красивая девушка.

Марина Дмитриевна рассказала, что отец Ани, с которым она в разводе с 2003 года, военный, а сама она медикФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вспоминая о своей дочери, Марина Дмитриевна плачет. 28-летняя военнослужащая Донецкой Народной Республики Анна Чабан (позывной «Сирена») погибла в Коминтерново 27 сентября 2018 года. В православный праздник Воздвижение креста Господня украинские боевики открыли огонь по реанимобилю «Нива», на котором девушка с замкомроты одного из мотострелковых батальонов Олегом Сокуренко (позывной «Скиф») выехали забрать раненого с передовой. Украинские силовики не могли ни видеть на кузове невоенной на вид машины красного креста. С Аней, которая была на пятом месяце беременности, погиб и ее будущий супруг. За Олега девушка собиралась замуж.

Марина ЧАБАН: Аня мечтала о возращении Донбасса в Россию. Фото: из семейного альбома

- В тот день, придя с работы, я зашла в интернет, - вспоминает Марина Чабан. - Вижу, опубликовано соболезнование по поводу гибели моей дочери. Сначала подумала, что это ерунда: в 2015-м уже кто-то выставлял ее фото в траурной рамке. Но сердце не успокаивалось, начала звонить Аниным сослуживцам, чьи телефоны знала. Никто не отвечал. Часа полтора была в неведении, а потом гибель подтвердили… Смутно помню свое состояние, мне хотелось выть.

ВОЗИЛА ПРОДУКТЫ ПОД БЫВШУЮ ОБЛАДМИНИСТРАЦИЮ

В последний раз Марина Дмитриевна видела дочь за два дня до ее гибели. Аня приезжала в Донецк пройти УЗИ плода.

- Ты ж на пятом месяце, какая передовая? - спрашивала ее Марина Дмитриевна.

- Мам, да рожу я тебе этого ребенка, - успокаивала дочь. - В декрет пойду через месяц.

- Чем Аня занималась до войны?

Марина ЧАБАН: Аня мечтала о возращении Донбасса в Россию. Фото: из семейного альбома

- Дочь работала учетчицей на Донецком заводе горноспасательной аппаратуры. А мечтала быть психологом, у Ани было врожденное чувство справедливости.

Еще дочь увлекалась рок-музыкой. Она была одним из организаторов фан-клуба группы «Кипелов» (бывшая «Ария») в Донецке. Аня с друзьями не только ходила на концерты, но и дважды в год привозила подарки в детский дом «Малютка». Она очень любила детей.

- Как она оказалась в ополчении?

- Может быть, я сама подтолкнула ее. Когда в Донецке только начинались митинги, под бывшей облгосадминистрацией стояли ребята. Я ей говорила: «Ань, может им надо чем-то помочь?» В апреле 2014 года мы вместе ребятам возили продукты, а потом, когда стали происходить стычки с радикалами, - перевязочные материалы.

Аня - одна из тех, кто делал Русскую весну. Когда смотрели репортажи из Славянска и Краматорска, дочь была в шоке. 9 мая мы пошли к ОГА. Тогда впервые в Донецке не проводили праздничного шествия. Были опасения, что на ветеранов могут напасть разгуливающие по городу молодчики в балаклавах с украинскими флагами.

Марина ЧАБАН: Аня мечтала о возращении Донбасса в Россию. Фото: из семейного альбома

11 мая Аня выдавала бюллетени на референдуме о самоопределении Донецкой Народной Республики. А 26 мая с балкона нашей квартиры видела украинские вертолеты, летевшие нанести авиаудар по Донецкому аэропорту.

Затем начались массированные артобстрелы. Решающим мотивом пойти в ополчение для дочери стала смерть двух ее подруг. Одну, жившую под Славянском, застрелили, а вторая ехала на дачу под Донецком и подорвалась на растяжке.

ПРИКРЫВАЛА ИЗ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА

- Воскресным утром, 13 июля, Аня (тогда ей только исполнилось 24 года. – Авт.) сказала, если сейчас меня не поведешь записаться в ополчение, то сама уйду, - вспоминает Марина Дмитриевна. - И я повела ее не к бывшему управлению СБУ, где тогда принимали добровольцев, а к зданию Дома правительства. Надеялась, что она передумает, пока будем ходить пешком.

Марина ЧАБАН: Аня мечтала о возращении Донбасса в Россию. Фото: из семейного альбома

Но этого не произошло. Дочь записали в ополчение на улице Щорса, где тогда стояла Русская православная армия. Ей сказали идти за вещами и сразу же возвращаться. Аня побыла дома с полчаса. Когда я с балкона смотрела ей в след, думала, поседею.

Две недели Аня проходила курс молодого бойца при бывшем управлении СБУ, и еще почти месяц - в Донецком юридическом институте.

- Как Аня получила свой позывной?

- 28 августа я позвонила ей, а на том конце провода услышала жуткие взрывы. Аня перезвонила в полдвенадцатого ночи и рассказала, что здание юридического института украинские военные разбили «Градами». В тот день она проснулась в пять утра из-за ощущения тревоги. А когда услышала разрывы ракет все ближе и ближе, стала бегать, кричать, будить. Благодаря ей все остались живы, никого не ранило. Тогда Ане сделали комплимент: «Ты, как сирена!»

В тот же день ребят стали спешно разбирать по подразделениям. Аня попала в разведывательную группу «Рязань», которая отправилась в Амвросиевку. У дочери появилась нашивка «Разведка». В «Рязани» воевал даже доброволец из Сербии Деян Берич (Деки), с которым Аня была дружна.

В октябре Аню поставили в пару с пулеметчиком Алексеем (позывной «Хулиган»), которого она прикрывала из автомата Калашникова. Они вместе с другими ополченцами освобождали села после Амвросиевского котла, чтобы местные могли спокойно жить.

Марина ЧАБАН: Аня мечтала о возращении Донбасса в Россию. Фото: из семейного альбома

В кухню зашел большой кот. Марина Дмитриевна рассказывает, что Аня подобрала его на улице и назвала Фениксом. В квартире еще четыре кошки, дочь не смогла пройти мимо них на улице.

ЗАДЕРЖАЛА ДИВЕРСАНТА, РАСТАВЛЯВШЕГО «МАЯЧКИ»

- Аня приезжала в отпуск?

- Несколько раз. Все остальное время находилась на передовых рубежах защиты Республики. В 2014 году, когда Аня в первый раз приехала в отпуск, мы договорились встретиться в универсаме «Украина». Я как раз ехала с работы и после того, как сделаем покупки, собирались сразу же пойти домой.

Ощутила себя счастливой, увидев Аню. Вскоре дочь сказала, что ей надо ненадолго выйти и попросила посмотреть за покупателем, на которого показала. «Что случилось?» - спросила ее. «Мама, просто ходи за ним». «Аня, а если он начнет уходить?» «Постарайся сделать так, чтобы он не вышел».

Через пять минут мужчина направился к выходу. Я оставила свою тележку и пошла за ним. В этот момент в универсам с улицы зашла Аня. Она заломала ему руки и положила на пол. Тут же подоспела помощь. Так дочь задержала диверсанта, который ставил электронные «маячки», выполнявшие функцию мишеней для украинской артиллерии.

Марина ЧАБАН: Аня мечтала о возращении Донбасса в Россию. Фото: из семейного альбома

- Где Аня служила еще?

- Вскоре «Рязань» передислоцировалась в Старобешево. Ополченцы оттеснили противника до села Стыла, а зимой Аню ранило. Во время обстрела сослуживцы успели толкнуть ее в окоп, благодаря чему она выжила. После госпиталя в «Рязань» дочь больше не вернулась.

Летом 2015-го Аня была на мариупольском направлении в роте Ольхона (позывной). В спецназ ее приняли после большого отбора. «Аня, как вышло, что на физкультуре ты не могла ни бегать, ни прыгать, а тут многих мужиков обошла?» - спрашивала я. А она только и отвечала: «Мама, как-то удалось».

Командир Ольхон бойцам говорил, что в сражениях должна быть взаимозаменяемость. Дочь выучилась на гранатометчика. Еще научилась водить бронетранспортер и могла быть наводчиком.

В бою Аня была решительной и смелой, за что ее наградили медалью от Союза десантников России. Осенью 2017 года, когда подразделение расформировали, девушка перешла в легендарную «девятку» Первой Славянской бригады на контракт и попала на южные рубежи обороны ДНР.

В КОМИНТЕРНОВО ЗАВЯЗАЛАСЬ ЛЮБОВЬ

Уже в следующем году девушек стали убирать с передовой. Мол, не женское это дело. Кто хотел остаться, переучивался на санинструктора. Так Анна Чабан стала помогать раненым прямо на поле битвы.

Марина ЧАБАН: Аня мечтала о возращении Донбасса в Россию. Фото: из семейного альбома

С Олегом Сокуренко она не только выезжала эвакуировать раненых, но и была рядом в окопах. Так у них завязалась любовь.

- Какой вы запомнили последнюю встречу с дочерью?

- Вела себя как обычно. Когда уже уехала в Коминтерново, я увидела в ванной на полочке Анин именной жетон и крестик – она никогда не снимала их. 26 сентября после работы я позвонила дочери и сказала, что, если приедут сослуживцы, передам с ними. «Хорошо, мама, передашь», - ответила она.

Марина ЧАБАН: Аня мечтала о возращении Донбасса в Россию. Фото: из семейного альбома

- Если можно было бы отмотать время назад, отпустили б дочь на фронт?

- Наверное, все это повторила бы заново. Аня безумно хотела, чтобы Донбасс вернулся на Родину, и все делала для этого. Она всегда говорила: «У нас – русские корни». Я горжусь дочерью! Не так давно в социальных сетях мне написал ее друг Деки: «Если нужна будет какая-то помощь - всегда обращайтесь».

Сирену похоронили в Донецке на Мушкетовском кладбище возле своих бабушек и дедушек.

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