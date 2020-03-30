2020-03-30T10:43:31+03:00
Политика

Четыре человека погибли в страшной аварии под Шахтерском

Два легковых автомобиля загорелись после лобового столкновения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Авария произошла в светлое время суток. Фото: Инсайд ЕнакиевоАвария произошла в светлое время суток. Фото: Инсайд Енакиево
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29 марта произошла страшная авария недалеко от Шахтерска. Два легковых автомобиля загорелись после лобового столкновения. Четыре человека погибли.

В пресс-службе МЧС ДНР рассказали, что трагедия случилась на автомобильной дороге Т-05-17 Енакиево-Шахтерск-Амвросиевка, за пределами поселка Давыдовка. После лобового столкновения двух легковых автомобилей ВАЗ-2121 «Нива» и «Dacia Logan» они загорелись.

На место происшествия выехали спасатели. Они потушили огонь, извлекли тела погибших и передали сотрудникам предприятия «Ритуал». От МЧС привлекалось пять машин и 22 спасателя.

Сейчас устанавливаются обстоятельства страшной аварии. Известно, что она произошла примерно в 16 часов, в светлое время дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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