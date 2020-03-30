В подконтрольном Киеву Мариуполе уже пять человек заболели коронавирусом
Вечером 29 марта председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке сообщил, что в Донецкой области четыре новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
- Все - в Мариуполе. Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин 48 и 50 лет и двух женщин - 72 и 95 лет, - написал Кириленко.
Таким образом, в области зафиксированы 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: пять в Мариуполе, один - в Бахмуте.
Напомним, что первым заболевшим коронавирусом в Мариуполе стал 52-летний руководитель одного из городских предприятий. Он с семьей отдыхал в Египте. И к медикам обратился лишь спустя шесть дней после возвращения.
Глава Донецкой ОГА призвал жителей области сохранять спокойствие и соблюдать требования медиков.
Тем временем, украинские власти сами нагнетают ситуацию в Донбассе. С 28 марта они фактически заблокировали выезд жителей региона в другие области Украины. На всех основных дорогах, ведущих в Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, выставлены блокпосты МВД и Нацгвардии.
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ИСТОЧНИК KP.RU