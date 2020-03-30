2020-03-30T09:19:28+03:00
Политика

В подконтрольном Киеву Мариуполе уже пять человек заболели коронавирусом

Всего в Донецкой области официально подтверждены шесть случаев COVID-19
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Киевские власти фактически заблокировали выезд жителей Донбасса в другие области Украины. Фото: Пресс-служба НПУКиевские власти фактически заблокировали выезд жителей Донбасса в другие области Украины. Фото: Пресс-служба НПУ
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Вечером 29 марта председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке сообщил, что в Донецкой области четыре новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

- Все - в Мариуполе. Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин 48 и 50 лет и двух женщин - 72 и 95 лет, - написал Кириленко.

Таким образом, в области зафиксированы 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: пять в Мариуполе, один - в Бахмуте.

Напомним, что первым заболевшим коронавирусом в Мариуполе стал 52-летний руководитель одного из городских предприятий. Он с семьей отдыхал в Египте. И к медикам обратился лишь спустя шесть дней после возвращения.

Глава Донецкой ОГА призвал жителей области сохранять спокойствие и соблюдать требования медиков.

Тем временем, украинские власти сами нагнетают ситуацию в Донбассе. С 28 марта они фактически заблокировали выезд жителей региона в другие области Украины. На всех основных дорогах, ведущих в Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, выставлены блокпосты МВД и Нацгвардии.

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Об этом говорится в опубликованном документе на сайте Главы ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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